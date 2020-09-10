290 сил и гибрид: раскрыты технические подробности нового Hyundai Tucson

Производство нового Hyundai Tucson начнется в Корее 14 сентября. В первую очередь на конвейер встанет базовая модификация кроссовера, которая получит 1,6-литровый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил (264 Нм). Ожидается, что для «Туссана» также будет доступен модернизированный двухлитровый дизельный двигатель.
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Следом за стандартными модификациями, выпустят «подогретый» Tucson N Line, который получит гибридную силовую установку, включающую 2,5-литровый бензиновый двигатель. Суммарная отдача составит 230 лошадиных сил (350 Нм). Его производство стартует 28 сентября.
Еще одной модификацией кроссовера станет спортивная версия Tucson N. Под капотом автомобиля разместят тот же 2,5-литровый бензиновый двигатель, однако его отдача составит 290 лошадиных сил (421 Нм). Когда начнется производство самой мощной версии «Туссана», пока не раскрывается.
Накануне компания Hyundai опубликовала видеоролик, на котором новый Tucson проходит финальные дорожные испытания. Во время тестов кроссовер продемонстрировал свои возможности на бездорожье, в буксировке тяжёлых прицепов и преодолении небольшого брода.