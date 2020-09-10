290 сил и гибрид: раскрыты технические подробности нового Hyundai Tucson

Следом за стандартными модификациями, выпустят «подогретый» Tucson N Line, который получит гибридную силовую установку, включающую 2,5-литровый бензиновый двигатель. Суммарная отдача составит 230 лошадиных сил (350 Нм). Его производство стартует 28 сентября.

Еще одной модификацией кроссовера станет спортивная версия Tucson N. Под капотом автомобиля разместят тот же 2,5-литровый бензиновый двигатель, однако его отдача составит 290 лошадиных сил (421 Нм). Когда начнется производство самой мощной версии «Туссана», пока не раскрывается.