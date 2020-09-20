Hyundai намекнул на разработку «заряженной» топ-версии Tucson N

В беседе с австралийским изданием GoAuto топ-менеджер Hyundai Лоренц Глааб отказался напрямую отвечать на вопрос о том, планируется ли пополнить гамму нового Tucson высокопроизводительной N-версией, но отметил, что ни один из прямых конкурентов модели не предлагает ничего подобного.
Шеф-дизайнер Hyundai Сан Юп Ли ещё раз объяснил разницу между N-моделями и линейкой N Line. Господин Ли подчеркнул, что N — это в первую очередь производительность, расширенный функционал и реальная мощность, а дизайн ставится во главу угла для версий с пакетом N Line.
Инсайдеры полагают, что спортивные Hyundai Tucson оснастят турбомотором 2.5 и 8-диапазонным преселективным «роботом». Это сочетание знакомо по Sonata N Line — на «подогретом» седане двигатель выдаёт 294 лошадиные силы и 420 Нм. Вероятно, на Tucson N Line отдача «четвёрки» 2.5 будет идентична, а для топ-версии Tucson N агрегат форсируют по меньшей мере до 340 лошадиных сил.
Официально представители Hyundai не называют даже сроки выхода следующей модели под суббрендом N, не говоря уже о дате дебюта «горячего» Tucson. Впрочем, одна из новинок всё-таки анонсирована — до конца месяца представят обновлённый Hyundai i30 N с «роботом».