Hyundai намекнул на разработку «заряженной» топ-версии Tucson N

Шеф-дизайнер Hyundai Сан Юп Ли ещё раз объяснил разницу между N-моделями и линейкой N Line. Господин Ли подчеркнул, что N — это в первую очередь производительность, расширенный функционал и реальная мощность, а дизайн ставится во главу угла для версий с пакетом N Line.