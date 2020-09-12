Видео: Hyundai i30 N, Ford Focus ST и Honda Civic Type R сразились в дрэге

Honda Civic Type R — один из самых быстрых серийных переднеприводных хот-хэтчей. Под капотом «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 320 лошадиных сил (400 Нм), масса — 1380 килограммов. Цена в Великобритании — 32 тысячи фунтов стерлингов.
В активе Ford Focus ST более объёмный турбомотор 2.3, который в «стоке» выдаёт 280 сил и 420 Нм крутящего момента, однако всего за 700 фунтов стерлингов, используя только смартфон, мотор можно прокачать до 330 лошадиных сил и 515 Нм. Focus ST на 100 килограммов тяжелее Civic Type R и стоит 30 тысяч фунтов.
Фото: Honda Civic Type R
Hyundai i30 N в топ-версии Performance оснащается турбированным двигателем 2.0 мощностью 275 лошадиных сил (352 Нм), но после чип-тюнинга и замены впуска за 700 фунтов стерлингов мощность удалось поднять до 325 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Масса корейского хот-хэтча — 1429 килограммов, цена — до 30 тысяч фунтов.
Особняком стоит MINI JCW GP. Спецверсия 306-сильного (450 Нм) британского хот-хэтча с «четвёркой» BMW 2.0 весит всего 1255 килограммов, выпущена ограниченным тиражом и комплектуется безальтернативной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. MINI дороже конкурентов: цена — 34 тысячи фунтов стерлингов, и в некоторых странах разница между моделями ещё больше.
Видео: YouTube-канал carwow
Хот-хэтчи с «механикой» показали похожие результаты, уложившись в 0,4 секунды на дистанции 402 метров. Самый лёгкий «двухпедальный» MINI оказался в динамических заездах вне конкуренции, но неожиданно проиграл тест эффективности тормозов.