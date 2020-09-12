Видео: Hyundai i30 N, Ford Focus ST и Honda Civic Type R сразились в дрэге

Hyundai i30 N в топ-версии Performance оснащается турбированным двигателем 2.0 мощностью 275 лошадиных сил (352 Нм), но после чип-тюнинга и замены впуска за 700 фунтов стерлингов мощность удалось поднять до 325 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Масса корейского хот-хэтча — 1429 килограммов, цена — до 30 тысяч фунтов.

Особняком стоит MINI JCW GP. Спецверсия 306-сильного (450 Нм) британского хот-хэтча с «четвёркой» BMW 2.0 весит всего 1255 килограммов, выпущена ограниченным тиражом и комплектуется безальтернативной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. MINI дороже конкурентов: цена — 34 тысячи фунтов стерлингов, и в некоторых странах разница между моделями ещё больше.