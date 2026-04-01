У BMW iX3 появилась более доступная модификация 40

Производитель представил iX3 40 — версию с задним приводом, 82,6-киловаттной батареей и мотором на 316 л.с. (500 Нм). С таким оснащением базовый электрокроссовер разгоняется до сотни за 5,9 секунды и развивает 200 км/ч.

Запас хода iX3 40 по циклу WLTP составляет до 636 километров — заметно меньше, чем у топ-версии iX3 50 (805 км). Однако 300-кВт быстрая зарядка позволяет восполнить до 299 километров хода за 10 минут. Модель поддерживает двунаправленную зарядку, а время зарядки с 10% до 80% занимает всего 21 минуту.

В Великобритании iX3 40 поступит в продажу летом по цене от 70 450 долларов (примерно 5,7 млн рублей). Это на 7 280 долларов (около 584 тыс. рублей) дешевле, чем iX3 50.

В компании заявили, что стандартное оснащение iX3 40 идентично старшей версии iX3 50 xDrive. Однако на разных рынках возможны незначительные отличия, например, колеса меньшего диаметра.