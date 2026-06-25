У россиян вновь появилась возможность сыграть в «Дальнобойщики-2»

«Доставляйте грузы, соревнуйтесь с другими водителями и постройте собственную транспортную империю», — сообщает описание симулятора, который новые пользователи платформы могут приобрести за 144 рубля.

Для установки программы потребуются процессор тактовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, графическое устройство DirectX 9 и 1 ГБ свободного места на жёстком диске.

Добавим, что поклонники «Дальнобойщиков» находили способы, как поставить старую игру на современные компьютеры. Но появление загрузочного файла на платформе Steam существенно облегчит процесс.

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