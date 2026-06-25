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Опубликовано 25 июня 2026, 08:20
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У россиян вновь появилась возможность сыграть в «Дальнобойщики-2»

Игра «Дальнобойщики-2» перевыпущена спустя 25 лет после релиза. На платформе Steam, через которую распространяются компьютерное программное обеспечение, состоялся релиз некогда культового симулятора «Дальнобойщики-2». Сама игра была выпущена в 2000 году, а сейчас издательство «1С» и студия SoftLab-NSK перезапустили проект.
«Дальнобойщики-2»
«Дальнобойщики-2»
© Steam
Алексей Кованов
Алексей Кованов

«Доставляйте грузы, соревнуйтесь с другими водителями и постройте собственную транспортную империю», — сообщает описание симулятора, который новые пользователи платформы могут приобрести за 144 рубля.

Для установки программы потребуются процессор тактовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, графическое устройство DirectX 9 и 1 ГБ свободного места на жёстком диске.

Добавим, что поклонники «Дальнобойщиков» находили способы, как поставить старую игру на современные компьютеры. Но появление загрузочного файла на платформе Steam существенно облегчит процесс.

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Автор:Алексей Кованов
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