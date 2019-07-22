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19:00

Обновленному UAZ Patriot достанется дизель от Land Rover Defender

Внедорожник начнут оснащать фордовским двигателем

Бельгийский дилер «УАЗа» рассказал о плановом обновлении «Патриота», в ходе которого внедорожник получит новый двигатель. По предварительной информации, это фордовский дизель 2.2 семейства Duratorq от фургона Transit.

Новый дизель, одну из версий которого ставили в том числе на Land Rover Defender, составит компанию обновленному бензиновому ЗМЗ Про, который скоро пропишется под капотом «Патриота». Модернизация агрегата потребовалась в связи с установкой автоматической трансмиссии 6L50. Данных о мощности дизельного мотора нет, хотя на «Транзите» он выдает 100, 125, 136 или 150 лошадиных сил.

Бельгийцы уверены, что изменится не только гамма двигателей: «Патриоту» может достаться новая рама и дизайн. Переделка рамы как раз связана с адаптаций конструкции под фордовский дизель, но официальных подтверждений от «УАЗа» насчет этого нет. Также непонятно, как смена двигателя отразится на цене внедорожника.

Ранее Ульяновский автомобильный завод опубликовал в соцсетях фотографию внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач. На снимке можно увидеть приборную панель, руль и две педали. Известно, что «автомат» предложат за дополнительную плату в комплектациях Optimum, Premium и Status (такие исполнения предназначены для европейского рынка, в России номенклатура отличается).