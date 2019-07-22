Обновленному UAZ Patriot достанется дизель от Land Rover Defender

Новый дизель, одну из версий которого ставили в том числе на Land Rover Defender, составит компанию обновленному бензиновому ЗМЗ Про, который скоро пропишется под капотом «Патриота». Модернизация агрегата потребовалась в связи с установкой автоматической трансмиссии 6L50. Данных о мощности дизельного мотора нет, хотя на «Транзите» он выдает 100, 125, 136 или 150 лошадиных сил.