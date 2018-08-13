Внедорожники получат экспедиционную модификацию

Пульс

«Буханку» и «Хантер» подготовят для тяжелого бездорожья

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13 августа 2018

Ульяновский автозавод готовит экспедиционные версии внедорожника «Хантер» и полноприводного микроавтобуса УАЗ-3909. Об этом «Мотору» сообщил представитель марки. Ранее вариант для внедорожных путешествий получил UAZ Patriot.

[Десять автомобилей-долгожителей](https://motor.ru/selector/elders.htm)

Десять автомобилей-долгожителей

«Буханка» и «Хантер» получат набор экспедиционного оборудования, аналогичный «Патриоту»: это блокировка дифференциала заднего моста, защита порогов и рулевых тяг, багажник на крыше, лебедка для самовытаскивания, внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain.

Вероятно, подобная модификация «Буханки» и «Хантера» будет заметно дороже базовых машин. Так, экспедиционный «Патриот» стоит от 1 039 000 рублей против от 831 500 рублей за машину в комплектации «Оптимум», на базе которой он и создан. Пассажирская «Буханка» стоит от 646 590 рублей, внедорожник «Хантер» — от 654 900 рублей.

Официальной информации о сроках появления в продаже экспедиционных «УАЗов» и ценах на них пока нет.

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Юбилейная «Буханка»

Юбилейная «Буханка»

Юбилейный УАЗ Хантер

Юбилейный УАЗ Хантер

В этом году «УАЗ» в честь 60-летнего юбилея «Буханки» выпустил спецверсию микроавтобуса с особой двухцветной окраской. Годом раньше похожий вариант появился у внедорожника Hunter, которому исполнилось 45 лет.

Лучшие спецверсии «УАЗов»

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Теги:
ВнедорожникиUAZHunter
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