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15:54

УАЗ опроверг перенос производства «Патриота» в Татарстан

Автопроизводитель ответил на сообщения СМИ о сборке модели в Елабуге

«Дром» со ссылкой на неназванные источники рассказал о возможном переносе выпуска УАЗ «Патриот» из Ульяновска на завод СП Ford Sollers в Елабуге, Татарстан. В разговоре с «Мотором» представитель УАЗа эту информацию опроверг.

Журналисты сообщили, что, якобы, в переносе производства «Патриота» в Татарстан заинтересован лично президент СП Ford Sollers Адиль Ширинов. Это позволило бы улучшить качество сборки, так как на заводе в Елабуге более современное оборудование, чем в Ульяновске.

В начале лета стало известно, что Ульяновский автозавод будет использовать наработки проекта «Кортеж» для своего нового внедорожника, который в самой компании окрестили «русским Прадо» за надежность и конкурентоспособную цену в 1,5 миллиона рублей. Речь в том числе шла об адаптации электрических компонентов, систем активной безопасности и гибридной силовой установке, которые достанутся отечественному полноприводнику.

Упомянутую модель также называют глубоко модернизированным «Патриотом». Ожидается, что такой внедорожник построят на новой платформе, разработанной УАЗом совместно с немецкой компанией FEV. Не исключено, что он получит дизельный двигатель от Ford Transit, производство которого также осуществляется в Елабуге.

Источник: Drom.ru