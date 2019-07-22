УАЗ опроверг перенос производства «Патриота» в Татарстан

Журналисты сообщили, что, якобы, в переносе производства «Патриота» в Татарстан заинтересован лично президент СП Ford Sollers Адиль Ширинов. Это позволило бы улучшить качество сборки, так как на заводе в Елабуге более современное оборудование, чем в Ульяновске.

В начале лета стало известно, что Ульяновский автозавод будет использовать наработки проекта «Кортеж» для своего нового внедорожника, который в самой компании окрестили «русским Прадо» за надежность и конкурентоспособную цену в 1,5 миллиона рублей. Речь в том числе шла об адаптации электрических компонентов, систем активной безопасности и гибридной силовой установке, которые достанутся отечественному полноприводнику.