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14:32

Сменилось руководство Aurus

Руководить компанией будет нынешний глава УАЗа

Министерство промышленности и торговли объявило о смене руководящего состава компании Aurus. Место Франца Герхарда Хильберта, ранее работавшего в Daimler, займет нынешний глава СП Ford Sollers Адиль Ширинов.
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Вместе с Хильбертом ООО «Аурус» покинут несколько топ-менеджеров. Генеральным директором компании станет Адиль Ширинов, который руководит Ford Sollers, а также Ульяновским автомобильным заводом. Заместителем Ширинова по маркетингу будет Татьяна Луковецкая, бывший гендиректор группы компаний «Рольф».

Причины резкого смены кадрового состава не раскрываются. Предположительно, команда Франца Герхарда Хильберта не смогла согласовать активности по бизнес-проекту и не выполнила ранее озвученные обещания по выводу моделей Aurus на рынок. Хильгерт при этом продолжит работу в компании на должности советника генерального директора.

Все автомобили марки Aurus созданы в рамках проекта «Единая модульная платформа», так же известного как «Кортеж». На сегодняшний день официально представлены седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal и парадный кабриолет. Ожидается, что скоро линейка пополнится внедорожником Komendant, фотографии которого ранее опубликовало Министерство промышленности и торговли РФ.

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