Сменилось руководство Aurus

Вместе с Хильбертом ООО «Аурус» покинут несколько топ-менеджеров. Генеральным директором компании станет Адиль Ширинов, который руководит Ford Sollers, а также Ульяновским автомобильным заводом. Заместителем Ширинова по маркетингу будет Татьяна Луковецкая, бывший гендиректор группы компаний «Рольф».

Причины резкого смены кадрового состава не раскрываются. Предположительно, команда Франца Герхарда Хильберта не смогла согласовать активности по бизнес-проекту и не выполнила ранее озвученные обещания по выводу моделей Aurus на рынок. Хильгерт при этом продолжит работу в компании на должности советника генерального директора.