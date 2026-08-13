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Опубликовано 13 августа 2026, 17:27
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УАЗ показал, каким получился рестайлинговый «Пикап»

В преддверии начала продаж компания Sollers, которой принадлежит Ульяновский автозавод, опубликовала короткое видео, посвящённое модернизированному УАЗ «Пикап». Визуально обновлённый пикап получил слегка изменённую переднюю и заднюю оптику: фары и фонари сохранили прежнюю форму, но обрели новую светодиодную начинку.
УАЗ «Пикап»
УАЗ «Пикап»
© Юрий Зубко/РГ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Главным изменением для модели стала новая силовая установка. Под капотом пикапа теперь установлен 2,0-литровый турбодизельный двигатель мощностью 136 лошадиных сил, разработанный компанией JAC и локализованный в России.

В паре с мотором работает новая 6-ступенчатая механическая коробка передач (которая также будет доступна и для бензиновой версии) и электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой.

В салоне появилась новая центральная консоль с 9-дюймовым экраном мультимедийной системы, переосмысленный блок управления климатом и несколько USB-портов для передних и задних пассажиров.

Среди других особенностей — новые рулевые колеса, изготовленные в России из магниевого сплава, а также подушки безопасности отечественного производства.

Выпуск обновлённого «Пикапа» стартовал на мощностях Ульяновского автозавода. Обновление модельного ряда начнётся с «Патриота» и «Пикапа», а затем затронет и коммерческую версию «Профи».

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Автор:Алексей Кованов
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