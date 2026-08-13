УАЗ показал, каким получился рестайлинговый «Пикап»
Главным изменением для модели стала новая силовая установка. Под капотом пикапа теперь установлен 2,0-литровый турбодизельный двигатель мощностью 136 лошадиных сил, разработанный компанией JAC и локализованный в России.
В паре с мотором работает новая 6-ступенчатая механическая коробка передач (которая также будет доступна и для бензиновой версии) и электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой.
В салоне появилась новая центральная консоль с 9-дюймовым экраном мультимедийной системы, переосмысленный блок управления климатом и несколько USB-портов для передних и задних пассажиров.
Среди других особенностей — новые рулевые колеса, изготовленные в России из магниевого сплава, а также подушки безопасности отечественного производства.
Выпуск обновлённого «Пикапа» стартовал на мощностях Ульяновского автозавода. Обновление модельного ряда начнётся с «Патриота» и «Пикапа», а затем затронет и коммерческую версию «Профи».
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