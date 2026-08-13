УАЗ показал, каким получился рестайлинговый «Пикап»

В салоне появилась новая центральная консоль с 9-дюймовым экраном мультимедийной системы, переосмысленный блок управления климатом и несколько USB-портов для передних и задних пассажиров.

Среди других особенностей — новые рулевые колеса, изготовленные в России из магниевого сплава, а также подушки безопасности отечественного производства.

Выпуск обновлённого «Пикапа» стартовал на мощностях Ульяновского автозавода. Обновление модельного ряда начнётся с «Патриота» и «Пикапа», а затем затронет и коммерческую версию «Профи».

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