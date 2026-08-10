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Опубликовано 10 августа 2026, 18:38
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УАЗ «Профи» превратили в пикап в Нижнем Новгороде

В России грузовик УАЗ Профи превратили в пикап. Автомобиль спроектировала и построила компания «Универсал-НН» из Нижнего Новгорода, занимающаяся переоборудованием машин и постройкой спецтехники на основе отечественных автомобилей ГАЗ и УАЗ. Первый готовый образец пикапа изготовлен на основе бортового грузовика УАЗ «Профи». Инженеры переработали заднюю часть машины, установив на раму необычный кузов.
Пикап из УАЗ Профи
Пикап из УАЗ Профи
© Универсал-НН
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Заднюю часть сделана по каркасно-панельной технологии: несущий каркас сварен из стальных труб, а наружные панели отформованы из композитных материалов. Визуально надстройка продолжает дизайн кабины, боковины не выступают за её пределы. Нижние элементы кузова сделаны матово-черными, а верхние панели окрашены в ярко-зеленый цвет, как кабина оригинального пикапа.

Техническая начинка осталась полностью заводской. Под капотом — 150-сильный бензиновый мотор ZMZ Pro объёмом 2,7 л. Коробку передач заказчик сможет выбрать: доступны пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат». Привод, как и у стандартного «Профи», полный, с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пикап УАЗ «Профи»

© Универсал-НН

Стоимость переделки «Профи» в пикап не раскрывается. При этом стандартный грузовик этой модели в настоящее время стоит в России минимум 1,6 млн рублей. «Универсал-НН» рассчитывает начать мелкосерийную сборку таких пикапов, ориентируясь на индивидуальные заказы.

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Автор:Михаил Лобачёв
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