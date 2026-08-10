Заднюю часть сделана по каркасно-панельной технологии: несущий каркас сварен из стальных труб, а наружные панели отформованы из композитных материалов. Визуально надстройка продолжает дизайн кабины, боковины не выступают за её пределы. Нижние элементы кузова сделаны матово-черными, а верхние панели окрашены в ярко-зеленый цвет, как кабина оригинального пикапа.

Техническая начинка осталась полностью заводской. Под капотом — 150-сильный бензиновый мотор ZMZ Pro объёмом 2,7 л. Коробку передач заказчик сможет выбрать: доступны пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат». Привод, как и у стандартного «Профи», полный, с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей.