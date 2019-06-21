УАЗ подготовил замену «Буханке»

В декабре прошлого года Ульяновский автозавод продлил действие ОТТС на «Буханку» до 29 декабря 2021 года. Актуальные цены на модель 2019 года сборки варьируются в зависимости от модификации от 698 900 до 839 900 рублей за версию УАЗ Комби «Трофи».