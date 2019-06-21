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11:51

УАЗ подготовил замену «Буханке»

В базе Росстандарта появилось ОТТС на грузопассажирскую версию модели «Профи»

Ульяновский автозавод сертифицировал новую модификацию УАЗ «Профи». В зависимости от конфигурации в автомобиле могут разместиться от пяти до девяти человек.
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К документу приложены изображения пятиместной модификации, модуль для которой разработала компания «Автодом». На рендерах пассажирский и грузовой отсеки разделены перегородкой.

Такой «Профи» укомплектован бензиновым мотором объемом 2,7 литра с отдачей 150 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — задний либо полный.

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет. На сегодняшний день семейство СРГ представлено фургонами УАЗ-3909 (грузопассажирский «Комби»), УАЗ-39094 (грузопассажирский «Фермер») и классическим остекленным фургоном УАЗ-3741.

В декабре прошлого года Ульяновский автозавод продлил действие ОТТС на «Буханку» до 29 декабря 2021 года. Актуальные цены на модель 2019 года сборки варьируются в зависимости от модификации от 698 900 до 839 900 рублей за версию УАЗ Комби «Трофи».

Источник: Росстандарт
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