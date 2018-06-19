Появились подробности о модернизации внедорожника Patriot

Пульс

UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель

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19 июня 2018

Компания UAZ планирует в ближайшее время модернизировать внедорожник Patriot. Как сообщает сообщество «RCI News» во ВКонтакте, основными изменениями станут новый двигатель и автоматическая коробка передач.

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Jeep Renegade против UAZ Patriot: два внедорожника разных школ против русского бездорожья

Первой доработкой «Патриота», которая появится на внедорожнике в сентябре этого года, станет новая система охлаждения двигателя. На машину планируется установить одноклапанный термостат, как на прежних дизельных «Патриотах».

В марте следующего года внедорожник оснастят шестиступенчатой автоматической коробкой передач французской компании Punch Powertrain и новым двигателем. Им станет 150-сильный бензиновый агрегат «ЗМЗ-Про» объемом 2,7 литра. Такой же мотор ставят на «УАЗ Профи», однако для «Патриота» он будет модернизирован.

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Как ожидается, «автомат» не сможет работать в паре с нынешним 135-сильным двигателем.

Помимо этого, также планируется появление доработанного переднего моста от «УАЗа Профи» (он получит иные поворотные кулаки) и ручек на стойках кузова в салоне.

Последними новинками «УАЗа» стало появление спецверсий «Патриота» – экспедиционной, подготовленной для тяжелого бездорожья, и футбольной, разработанной к чемпионату мира.

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Теги:
ВнедорожникиUAZPatriot
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