UAZ Patriot

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Какие автомобили теперь придется покупать, чтобы не стоять в очереди на АЗС
Новости
УАЗ выпустил первую партию «Патриотов» с новой «механикой»
Новости
УАЗы получили отечественную антиблокировочную систему
Новости
УАЗ раскрыл срок дебюта «Патриота» с китайским турбодизелем
3 апреля 2025, 12:37
УАЗы получили новую медиасистему, но не подорожали
Такая же достанется обновленному «Патриоту»
УАЗ «Патриот» с китайским турбодизелем: новые подробности
Как едет опытный образец новой версии «Патриота» с мотором, работающим на дизельном топливе
17 марта 2025, 15:37
Новости
Лиза Будрина
13 января 2025, 13:28
УАЗ приступил к испытаниям «Патриота» с новым двигателем
Дебют обновленного внедорожника ожидается в ноябре 2025 года
25 декабря 2024, 16:17
УАЗ улучшит «механику» внедорожника Patriot
Коробку пообещали сделать надежнее и избавить от течи масла
12 декабря 2024, 16:45
На Кубу привезли первые УАЗ «Патриот»
Внедорожники подготовили к горячему и влажному климату острова
7 декабря 2024, 10:10
Новые фары УАЗ «Патриот» с поворотником а-ля Lexus сняли на видео
Спустя 20 лет отечественный внедорожник ждёт очередной рестайлинг
28 ноября 2024, 17:48
Стали известны подробности рестайлинга УАЗ «Патриот»
Для модели подготовили новые двигатель и трансмиссию
15 ноября 2024, 23:59
Выяснилось, на сколько подорожает УАЗ «Патриот» с дизелем
Флагман Ульяновского завода скоро получит новые агрегаты
11 ноября 2024, 15:55
Стало известно, когда появится обновленный УАЗ Патриот
Внедорожник дебютирует в двух версиях — с бензиновым и дизельным мотором
Обновленный УАЗ Патриот представят в следующем году
Внедорожнику достанется новый двигатель и кое-что ещё
21 октября 2024, 14:55
Новости
Редакция «Мотора»
3 октября 2024, 17:55
УАЗ «Хантер» получит более мощный мотор от «Патриота»
Сейчас Hunter с агрегатом ZMZ Pro проходит процедуру сертификации
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