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Американцев оставили без УАЗов
Полторы сотни клиентов в США не получат заказанные «Патриоты» — загадочная история покорения Америки из Ульяновска
Новости
Другого такого нет: посмотрите на лимузин UAZ Patriot
Новости
Американский импортер УАЗов пообещал вернуть деньги покупателям
Новости
УАЗ с 1 января повысил цены на все модели от «Хантера» до «Профи»
Конкуренты УАЗов из США
С какими внедорожниками, кроссоверами и пикапами предстоит соперничать ульяновским автомобилям на американском рынке
9 декабря 2021, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
Посмотрите на брутальный УАЗ «Патриот», который продают по цене Land Cruiser Prado
Автомобиль полностью укомплектован для бездорожья, утверждает продавец
6 декабря 2021, 10:51
Новости
Мария Руцкая
Что говорят иностранцы об UAZ и Lada
«Злой русский тостер», «Танк для апокалипсиса» и другие высказывания иностранцев о российских машинах
26 ноября 2021, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
24 ноября 2021, 13:51
УАЗ «Пикап» привезут в США: известны сроки
Вторую модель Ульяновского автозавода уже ждут за океаном, утверждает «Соллерс»
13 ноября 2021, 17:17
Директор УАЗа подтвердил закрытие всех новых проектов на заводе
Руководитель холдинга Sollers заявил, что «УАЗ не может создавать новый продукт»
11 ноября 2021, 18:56
«Суровый, как русский танк»: американцы оценили УАЗ «Патриот» для своего рынка
Отечественный внедорожник поступит в продажу на рынок США
10 ноября 2021, 17:56
Посмотрите, как может выглядеть новый УАЗ «Патриот», прозванный Русским Prado
Свое видение внедорожника нового поколения представил российский дизайнер
2 ноября 2021, 12:48
В России подорожали все УАЗы: Hunter теперь стоит больше миллиона рублей
Ульяновский автозавод в очередной раз поднял цены на все модели
27 октября 2021, 14:21
УАЗ «Патриот» дебютирует в США: обещаны иные настройки электроники и новый логотип
Премьера российского внедорожника состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе
Экстремальный УАЗ «Патриот» с мотором 2JZ продают в Москве за два миллиона рублей
Владелец восьмилетнего внедорожника рассматривает возможность обмена на микроавтобус
25 октября 2021, 17:07
Новости
Анастасия Мельник
1 октября 2021, 13:18
УАЗ поднял цены почти на все автомобили
Отечественный производитель продолжает переписывать прайс-листы каждый месяц
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