Компания Jeep улучшила внедорожник Renegade

Компания Jeep представила на моторшоу в Турине обновленный вседорожник Renegade. Модель получила доработанную внешность и иную гамму двигателей.

На фотографиях показан автомобиль в топовой модификации Limited. У модели изменилось оформление передней части кузова: появилась другая решетка радиатора, светодиодные фары головного света, как на новом «Рэнглере», иной бампер с изменившимися секциями воздухозаборников и противотуманных фар.

Сзади самым заметным изменением стали новые фонари: у рестайлингового вседорожника центральный «крест» стал красным, а не белым, как ранее. Фотографий интерьера Renegade пока нет, однако ранее сообщалось, что модель получит модернизированную мультимедийную систему Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем и другой блок климат-контроля.

Для обновленного Renegade пересмотрена гамма моторов. Появился трехцилиндровый 120-сильный двигатель объемом один литр, а также 150-и 180-сильные «четверки» 1.3.

Дорестайлинговый вариант был доступен с бензиновыми моторами объемом 1,4, 1,6, 2,0 и 2,4 литра, которые выдают от 110 до 182 сил, и со 120- 170-сильными дизелями объемом от 1,6 до 2,0 литров.

В России доступны только бензиновые моторы мощностью 110, 140, 170 и 184 силы.

Цены на дорестайлинговую модель начинаются от 1 590 000 рублей.