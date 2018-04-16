Короли бездорожья, которые уместятся на вашей кухне

Самые маленькие внедорожники
Короли бездорожья, которые уместятся на вашей кухне

17 апреля

Представленные здесь восемь автомобилей были очень компактными по любым меркам, но это нисколько не мешало им стать выдающимися внедорожниками. Наоборот – на примерах некоторых из них выросло целое поколение новых вездеходов.

Suzuki Jimny

Четвертое поколение Suzuki Jimny недавно отправилось на покой и теперь мы вынуждены больше года ждать новую генерацию, снимки которой, правда, уже давно гуляют по сети. Suzuki Jimny вот уже несколько десятков лет остается одним из популярнейших компактных внедорожников в мире. Его история началась в апреле 1970 года – именно тогда конвейер покинул первый Jimny LJ10 (он же – Suzuki Brute I). Оснащенный двигателем объемом 360 кубических сантиметров, 585-килограммовый внедорожник имел полноценный полный привод и рамную конструкцию. При этом его длина составляла 2995 миллиметров, а ширина – 1295, что меньше оригинального Austin Mini! Последний на сегодня Jimny, надо признать, с тех пор серьезно подрос: его длина и ширина составляют 3695 и 1600 миллиметров соответственно.

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Suzuki X-90

В отличие от Jimny, другой компактный внедорожник Suzuki – X-90, – стал настоящим провалом для компании. Построенный на базе Vitara, молодежный двухместный X-90 создавался с упором на рынок западного побережья США (где очень любят броские автомобили, тем более «тарги»), но разошелся там более чем скромным тиражом в 7 с небольшим тысяч экземпляров. Да и на других рынках модель тоже не блистала в плане продаж. Зато запомнилась настоящим кузовом купе (багажный отсек не имел прямой связи с салоном), что было редкостью для внедорожников, и практичными параметрами: длина Х-90 – 3710 миллиметров, ширина – 1695.

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Daihatsu Taft/Wildcat

Вскоре после появления оригинального Jimny в гонку вооружений включилась и компания Daihatsu. Несмотря на схожесть с внедорожником Suzuki, автомобили были принципиально разными, что подтверждала и бОльшая снаряженная масса Daihatsu (от 985 килограмм), и более «объемные» двигатели (от 1 литра и выше), и, конечно же, габариты: 3320 миллиметров в длину, 1460 – в ширину. В зависимости от рынка сбыта, машина именовалась Taft или Wildcat. Позже ей на смену пришли модели Rugger и Feroza. Кстати, с 1981 по 1984 год этот автомобиль продавался под именем Toyota Blizzard. Дайхатсовских же Taft/Wildcat выпускался с 1974 по 1984 год.

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Gurgel X-12

Бразильский автопроизводитель Gurgel даже в родной Бразилии нынче мало кто сразу вспомнит. Однако у марки был один настоящий хит – компактный внедорожник Х-12, который продержался на конвейере с 1973 по 1995 год. У Х-12 было множество модификаций с самыми разнообразными кузовами, но все их объединяли расположенный сзади двигатель Volkswagen с воздушным охлаждением, задний привод (что при снаряженной массе около 800 килограмм и заднемоторной компоновке вполне допустимо), а также небольшие длина и ширина – 3480 и 1670 миллиметров соответственно.

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ЛуАЗ-969М

Несмотря на простоту конструкции и откровенно слабый двигатель Мелитопольского завода, который развивал лишь 40 лошадиных сил, ЛуАЗ завоевал репутацию одного из самых «проходимых» автомобилей Советского Союза для гражданского населения. Более того – «Волынь» была высоко отмечена даже за границей и вошла в Топ-10 лучших автомобилей Европы на международном автосалоне 1978 года в Турине. Даже после распада СССР завод в Луцке продолжал выпуск этих компактных внедорожников вплоть до 1996 года, которые при своих 3385 миллиметрах длины и 1560 миллиметрах ширины могли принять на борт четверых седоков.

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ГАЗ-64/67Б

Отечественный внедорожник ГАЗ-64 и последовавший за ним ГАЗ-67Б хоть и имели несколько врожденных недостатков, за которые их нарекли нелицеприятным прозвищем ХБВ («Хочу быть Виллисом»), но проявили себя автомобилями достаточно надежными и выносливыми – это притом, что оба были разработаны в кратчайшие сроки, в условиях военного времени. Выпуск ГАЗ-64 осуществлялся с 1941 по 1943 год, ГАЗ-67Б – с 1943 по 1953, обе машины оснащались 3,3-литровыми рядными четырехцилиндровыми двигателями. Длина внедорожников составляла 3305 и 3350 миллиметров для 64-ой и 67-ой моделей соответственно, причем 64-ая, из-за недостаточной ширины (1530 миллиметров против 1690 у ГАЗ-67Б), была склонной к боковому опрокидыванию.

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Willys MB

Кстати, о «Виллисе» - он ведь тоже был далеко не таким крупным, как может показаться на некоторых фото: длина знаменитого американского внедорожника составляла лишь 3335 миллиметров, ширина – 1585 миллиметров. Снаряженная масса модели МВ была на уровне 1220 килограмм. Военный Willys выпускался с 1941 по 1945 год и сыграл немалую роль в ходе Второй мировой войны, после чего ушел на гражданку и стал именоваться Jeep CJ. Прямой наследник Willys выпускается до сих пор – им является один из самых «внедорожных» внедорожников современности, Jeep Wrangler.

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ВАЗ Нива

Хотя «Ниву» многие считают именно первым кроссовером, наличие у нее полного привода, блокировки центрального дифференциала, понижающей передачи и 205 миллиметров дорожного просвета делают ее вполне себе внедорожником по современным меркам. И внедорожником крайне компактным: например, в длину Lada 4x4 Urban простилается лишь на 3640 миллиметров, а в ширину – на 1680 (с зеркалами заднего вида). На фоне представленных здесь машин, у «Нивы» есть огромное преимущество – ее можно купить новой, причем не впопыхах как в случае с Jimny.

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Иллюстрации: Из открытых источников
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