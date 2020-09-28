У Lamborghini Urus появилась «графитовая» версия

Покупателям вседорожника из «графитовой» серии доступны лишь четыре оттенка кузова — причем они все матовые. Это белый Bianco Monocerus, черный Nero Noctis и два серых колера Grigio Nimbus и Grigio Keres.
Их дополняют яркие акценты на бамперах, порогах и заднем спойлере. Для этого используются оранжевые оттенки Arancio Leonis и Arancio Dryope, желтый Giallo Taurus или зеленый Verde Scandal.
Также кроссоверы серии Graphite Capsule выделяются 23-дюймовыми колесами Taigete с тонкой окантовкой в контрастном цвете и насадками на выхлопные патрубки «темный хром».
В салоне владельца ждут вставки из анодированного алюминия и углепластика под матовым лаком плюс вентилируемые сиденья с обивкой из алькантары. Они недоступны для обычных «Урусов» и предлагаются только для машин из линейки Graphite Capsule и Pearl Capsule.
Технических изменений не заявлено. А значит под капотом Urus по-прежнему устанавливается четырехлитровая «восьмерка» с двумя турбокомпрессорами, развивающая 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод — полный на основе самоблокирующегося межосевого дифференциала Torsen.