У Lamborghini Urus появилась «графитовая» версия

Покупателям вседорожника из «графитовой» серии доступны лишь четыре оттенка кузова — причем они все матовые. Это белый Bianco Monocerus, черный Nero Noctis и два серых колера Grigio Nimbus и Grigio Keres.

Их дополняют яркие акценты на бамперах, порогах и заднем спойлере. Для этого используются оранжевые оттенки Arancio Leonis и Arancio Dryope, желтый Giallo Taurus или зеленый Verde Scandal.