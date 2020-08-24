Перечислены самые популярные подержанные иномарки в России

Лидером среди иномарок с пробегом остается Ford Focus. За указанный период на нем остановили выбор 64,2 тысячи россиян – на 13,6 процента меньше, чем годом ранее. Вторая строчка рейтинга досталась бюджетному Hyundai Solaris с результатом 57,7 тысяч проданных «с рук» автомобилей и падением спроса на 0,9 процента. На третьем месте расположился Kia Rio с показателем 56,6 тысячи экземпляров. Он единственный из первой тройки показал рост продаж – на 4,2 процента.

Четвертое и пятое места заняли две Toyota – Corolla и Camry, результаты которых составили 52,9 тысячи (-9,1 процента) и 41,7 тысячи (-8,8 процента) проданных на «вторичке» автомобилей соответственно. Далее следует французский Renaul Logan – новых хозяев успели найти 40,4 тысячи экземпляров, что на 6,9 процентов меньше, чем в прошлом году.