Перечислены самые популярные подержанные иномарки в России

Лидером среди иномарок с пробегом остается Ford Focus. За указанный период на нем остановили выбор 64,2 тысячи россиян – на 13,6 процента меньше, чем годом ранее. Вторая строчка рейтинга досталась бюджетному Hyundai Solaris с результатом 57,7 тысяч проданных «с рук» автомобилей и падением спроса на 0,9 процента. На третьем месте расположился Kia Rio с показателем 56,6 тысячи экземпляров. Он единственный из первой тройки показал рост продаж – на 4,2 процента.
Четвертое и пятое места заняли две Toyota – Corolla и Camry, результаты которых составили 52,9 тысячи (-9,1 процента) и 41,7 тысячи (-8,8 процента) проданных на «вторичке» автомобилей соответственно. Далее следует французский Renaul Logan – новых хозяев успели найти 40,4 тысячи экземпляров, что на 6,9 процентов меньше, чем в прошлом году.
Строчки с седьмой по десятую достались Chevrolet Niva, которая теперь выпускается под шильдиком Lada, с результатом 38,6 тысячи реализованных автомобилей и -7,0 процента спроса, немецким Volkswagen Polo (34,2 тысячи и +2,3 процента) и Opel Astra (30,4 тысячи и -12,3 процента), а также чешской Skoda Octavia (28,5 тысячи -5,3 процента).
В июле продажи как иностранных, так и отечественных машин на «вторичке» показали рекордный за последние пять лет рост на 13,8 процента в годичном выражении. По сравнению с июнем спрос на автомобили с пробегом увеличился на 33,7 процента. Резкий скачок связывают с отложенным спросом: из-за пандемии россияне откладывали приобретение машин и начали массово совершать покупки после снятия ограничений.
С января по июль россияне купили только 668,4 тысяч кроссоверов и внедорожников с пробегом – как российских, так и иностранных. На первом месте по продажам значится отечественная Lada 4x4 в трехдверной конфигурации. Ее результат составил 47,4 тысячи автомобилей – на семь процентов меньше, чем за тот же период 2019 года.