Перечислены самые популярные пикапы с пробегом в России

Перечислены самые популярные пикапы с пробегом в РоссииСпрос на них в 2025 году почти такой же, как годом ранее
Больше всего привлекают россиян подержанные пикапы Toyota. За полгода они разошлись в количестве 3,8 тысячи единиц, заняв 24 процента рынка. Второе место тоже досталось «японцам» — Mitsubishi с 2,9 тысячи пикапов и 18-процентной долей. Замыкает тройку отечественный УАЗ, показатель которого — 2,1 тысячи машин и более 13 процентов.
Далее расположился первый китайский бренд — Great Wall с 1,3 тысячи штук, а за ним — Volkswagen с 987.
Что касается моделей, то наиболее популярным на «вторичке» остается Toyota Hilux с 3,3 тысячи экземпляров, которые нашли новых хозяев среди россиян. За ним идут Mitsubishi L200 (2,9 тысячи), УАЗ «Пикап» (2,1 тысячи), Volkswagen Amarok (984) и Nissan Navara (643).
К слову, в этом году в Россию обещают «официально» привезти новый пикап на базе Navara — Oting Rich 7. А до него марка представит Z9 на платформе Nissan Frontier с 258-сильным агрегатом Mitsubishi и восьмидиапазонным автоматом ZF. Первые поставки дилерам ожидаются в первых числах сентября.