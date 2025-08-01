Перечислены самые популярные пикапы с пробегом в России

Больше всего привлекают россиян подержанные пикапы Toyota. За полгода они разошлись в количестве 3,8 тысячи единиц, заняв 24 процента рынка. Второе место тоже досталось «японцам» — Mitsubishi с 2,9 тысячи пикапов и 18-процентной долей. Замыкает тройку отечественный УАЗ, показатель которого — 2,1 тысячи машин и более 13 процентов.

Далее расположился первый китайский бренд — Great Wall с 1,3 тысячи штук, а за ним — Volkswagen с 987.