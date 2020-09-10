15:05

Kia K5 и Seltos начнут собирать в Узбекистане

Новый завод в Джизаке будет выпускать до 100 000 автомобилей в год

Kia K5 © Kia
Мария Евдокимова
Компания Kia Motors запустит производство автомобилей на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане. В ноябре на конвейер завода встанут седан K5 и кроссовер Seltos.

Предприятие принадлежит компании Roodell, которая также является официальным импортёром автомобилей Lada в Узбекистан. В скором времени на заводе будет налажена сборка автомобилей и других марок, дистрибуцией которых будет заниматься Roodell.

На сегодняшний день завод ещё не достроен. На предприятии проводят подготовительные работы по монтажу двух производственных линий, предназначенных для машин разных конфигураций.

Kia Seltos

Kia

Согласно планам владельцев, сразу после запуска производства предприятие сможет выпускать до 25 000 автомобилей в год. На втором этапе, когда будут введены в эксплуатацию новые линии с цехами сварки и окраски кузовов, производственная мощность вырастет в четыре раза. Линия, с которой будут сходить автомобили южнокорейской марки, строилась под контролем регионального подразделения Kia. Машины будут предназначены только для местного рынка.

Для России седан K5 и кроссовер Seltos производят на мощностях «Автотора» в Калининграде. K5, пришедший на смену Optima, появился на отечественном рынке в сентябре со стартовым ценником 1 489 900 рублей. Автомобиль предлагают с двумя бензиновыми атмосферными двигателями, двумя коробками передач на выбор и передним приводом.

Продажи Seltos стоимостью от 1 139 900 начались в марте, а в сентябре модели удалось попасть в рейтинг самых популярных кроссоверов России и опередить Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. Для Seltos доступны три мотора, четыре трансмиссии и передний либо полный привод.

Источник: Kia