Kia K5 и Seltos начнут собирать в Узбекистане

Предприятие принадлежит компании Roodell, которая также является официальным импортёром автомобилей Lada в Узбекистан. В скором времени на заводе будет налажена сборка автомобилей и других марок, дистрибуцией которых будет заниматься Roodell.

На сегодняшний день завод ещё не достроен. На предприятии проводят подготовительные работы по монтажу двух производственных линий, предназначенных для машин разных конфигураций.