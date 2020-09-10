Kia K5 и Seltos начнут собирать в Узбекистане

Предприятие принадлежит компании Roodell, которая также является официальным импортёром автомобилей Lada в Узбекистан. В скором времени на заводе будет налажена сборка автомобилей и других марок, дистрибуцией которых будет заниматься Roodell.
На сегодняшний день завод ещё не достроен. На предприятии проводят подготовительные работы по монтажу двух производственных линий, предназначенных для машин разных конфигураций.
Kia
Согласно планам владельцев, сразу после запуска производства предприятие сможет выпускать до 25 000 автомобилей в год. На втором этапе, когда будут введены в эксплуатацию новые линии с цехами сварки и окраски кузовов, производственная мощность вырастет в четыре раза. Линия, с которой будут сходить автомобили южнокорейской марки, строилась под контролем регионального подразделения Kia. Машины будут предназначены только для местного рынка.
Для России седан K5 и кроссовер Seltos производят на мощностях «Автотора» в Калининграде. K5, пришедший на смену Optima, появился на отечественном рынке в сентябре со стартовым ценником 1 489 900 рублей. Автомобиль предлагают с двумя бензиновыми атмосферными двигателями, двумя коробками передач на выбор и передним приводом.
Продажи Seltos стоимостью от 1 139 900 начались в марте, а в сентябре модели удалось попасть в рейтинг самых популярных кроссоверов России и опередить Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. Для Seltos доступны три мотора, четыре трансмиссии и передний либо полный привод.