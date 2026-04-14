В автомобилях Haval станет ещё больше российских деталей

«Ещё один этап углубления нашей локализации — это второй цех штамповки, который мы запустим очень скоро. С его запуском мы можем уже говорить о полномасштабном цикле производства моделей», — отметил президент ООО «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе.

Это позволит значительно снизить логистические затраты и создать еще больше рабочих мест для тульского региона. Кроме того, российскиое подразделение китайского производителя инвестирует средства в производство элементов трансмиссии, шасси, деталей интерьера.

Haval с 2024 года собирает на собственном заводе в Тульской области турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра. Когда будет налажен выпуск коробок передач, компания выполнит заключенный в 2020 году СПИК: по этому документу завода надо набрать 7 тыс. баллов за локализацию, а сварка и окраска дают только 900 баллов.

Читайте также: