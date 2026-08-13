Опубликовано 13 августа 2026, 13:121 мин.
В Белоруссии стартовали продажи большого седана за 1,6 млн рублей
Официальный дистрибьютор Changan в Белоруссии объявил о начале продаж электрического седана Nevo A05 от компании Changan. Новинка предлагает передовые технологии, впечатляющий запас хода и современный дизайн по доступной цене. Габариты модели составляют 4785 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1470 мм в высоту при колёсной базе 2765 мм.
© Changan
Nevo A05 построен на переднеприводной электрической платформе. Автомобиль оснащается батареей CATL ёмкостью 51,9 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 510 км по циклу CLTC. Мощность электродвигателя составляет 143 лошадиные силы.
В базовой версии имеются цифровая панель приборов, 14,6-дюймовый экран мультимедиа, точка доступа Wi-Fi, беспроводная зарядка смартфонов, отделка салона перфорированной кожей, электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях.
Стоимость новинки, как выяснил журнал Motor, стартует от 57 тыс. белорусских рублей — это 1,6 млн российских рублей. Для покупателей доступны фирменные кредитные программы со ставкой от 1,9% на срок до 10 лет.
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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