В Белоруссии стартовали продажи большого седана за 1,6 млн рублей

Nevo A05 построен на переднеприводной электрической платформе. Автомобиль оснащается батареей CATL ёмкостью 51,9 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 510 км по циклу CLTC. Мощность электродвигателя составляет 143 лошадиные силы.

В базовой версии имеются цифровая панель приборов, 14,6-дюймовый экран мультимедиа, точка доступа Wi-Fi, беспроводная зарядка смартфонов, отделка салона перфорированной кожей, электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях.

Стоимость новинки, как выяснил журнал Motor, стартует от 57 тыс. белорусских рублей — это 1,6 млн российских рублей. Для покупателей доступны фирменные кредитные программы со ставкой от 1,9% на срок до 10 лет.

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