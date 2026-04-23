В Калуге заработал завод компаний АГР и Defetoo по сборке турбомоторов

Предприятие, расположенное на площади 32 тыс. кв. м, приступило к серийной сборке современных турбированных моторов семейством 1.6 л (150 и 197 л.с.), 1.5 л (147 л.с.) и 2.0 л (197−249 л.с.), отметили в компании.

Для перезапуска завода была проведена масштабная модернизация: установлены 9 коллаборативных роботов (коботов), внедрены новые технологические операции, создана линия предварительной сборки головки блока цилиндров. Контроль качества интегрирован на всех этапах — двигатели проверяют на герметичность, тестируют электронные системы и испытывают на тормозных стендах.

Уже сейчас в сборке используются локальные компоненты, включая поршни и свечи зажигания российских поставщиков. На первом этапе мощность составляет 150 тыс. двигателей в год, создано около 500 рабочих мест.

Во второй половине 2026 года планируется запустить механическую обработку блока и головки блока цилиндров. В перспективе производственные площади могут быть увеличены втрое, что позволит довести выпуск до 300 тыс. моторов в год, сообщает пресс-служба АГР.

