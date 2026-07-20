В Казахстане дороги встали волнами из-за аномальной жары

Аномальная жара в Казахстане спровоцировала разломы на бетонных дорогах. В ходе плановых обследований специалисты госкомпании «КазАвтоЖол» выявили шесть участков на автомобильных дорогах с цементобетонным покрытием, где возникли локальные температурные деформации. На каждый из них были направлены дорожные бригады и специализированная техника.