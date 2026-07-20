Опубликовано 20 июля 2026, 16:261 мин.
В Казахстане дороги встали волнами из-за аномальной жары
Аномальная жара в Казахстане спровоцировала разломы на бетонных дорогах. В ходе плановых обследований специалисты госкомпании «КазАвтоЖол» выявили шесть участков на автомобильных дорогах с цементобетонным покрытием, где возникли локальные температурные деформации. На каждый из них были направлены дорожные бригады и специализированная техника.
© «КазАвтоЖол»
Как отмечают казахстанские автомобилисты, в некоторых случаях (например, на трассе «Шымкент — граница Республики Узбекистан») образовались глубокие разломы бетонного покрытия. Водители, не заметившие дефекты, повредили свои автомобили.
«При экстремально высоких температурах поверхность цементобетонного покрытия может нагреваться до +60…+70°C и более. В таких условиях в бетонных плитах возникают значительные внутренние напряжения», — объясняет пресс-служба «КазАвтоЖол».
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