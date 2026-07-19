В Казахстане самый дешёвый Kia можно купить за 1,2 млн рублей

Kia снизила стоимость седана Soluto до 1,2 млн рублей для жителей Казахстана. Kia Soluto — это компактный седан B-класса, который оснащается 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем отдачей 95 л.с. На рынке соседней страны модель оснащается автоматической коробкой передач. Сейчас, как выяснил журнал Motor, машину можно приобрести по специальной цене — 7 млн тенге или 1,2 млн рублей.