Опубликовано 19 июля 2026, 22:491 мин.
В Казахстане самый дешёвый Kia можно купить за 1,2 млн рублей
Kia снизила стоимость седана Soluto до 1,2 млн рублей для жителей Казахстана. Kia Soluto — это компактный седан B-класса, который оснащается 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем отдачей 95 л.с. На рынке соседней страны модель оснащается автоматической коробкой передач. Сейчас, как выяснил журнал Motor, машину можно приобрести по специальной цене — 7 млн тенге или 1,2 млн рублей.
© Kia
В базовую версию Prestige включены обычный кондиционер, 7-дюймовый тачскрин медиасистемы, круиз-контроль, камера заднего вида и датчики парковки сзади.
Продолжают список фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, центральный дверной замок и мультифункциональное рулевое колесо.
Модель завоевала популярность как надежный и неприхотливый автомобиль для повседневных поездок. На некоторых рынках машина представлена под именем Kia Pegas.
Читайте также: