В Казахстане спрос на Land Cruiser Prado оказался выше, чем на Lada Niva Legend
Toyota Land Cruiser Prado является бессменным лидером сегмента, который удержал первую строчку, найдя 841 нового владельца. Высокая стоимость не отпугивает покупателей: цены на модель стартуют от 38,2 млн тенге (6,4 млн тенге) за базовую версию с атмосферным двигателем 2.7.
Китайский рамный внедорожник Tank 300 закрепился на второй позиции с результатом 581 проданный автомобиль. Стоит отметить, что до Казахстана пока добралась дорестайлинговая версия модели — у себя на родине Tank 300 уже успел обновиться внешне и технически, а также обзавестись длиннобазной модификацией.
Тем не менее казахстанские покупатели ценят его за проходимость. Стоимость автомобиля варьируется от 20 млн тенге (3,3 млн рублей) за версии с подключаемым полным приводом до 23,3 млн тенге (3,9 млн тенге) за исполнение City Plus с постоянным полным приводом. Наибольшим спросом пользуется классическая схема Part-Time.
Замыкает тройку лидеров внедорожник Lada Niva Legend. В прошлом году бронза принадлежала премиальному Lexus LX, однако в 2026-м спрос на него рухнул почти на 70,3% (с 461 до 137 единиц), что отбросило модель на десятую строчку рейтинга. Его место заняла вазовская классика — Niva Legend.
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