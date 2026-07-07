В Китае длинную версию Tank 300 будут продавать за 3 млн рублей

Версия Hi4-T представляет собой сочетание 2-литрового 252-сильного турбомотора, классического 9-диапазонного «автомат», 177-сильного электрического двигателя и аккумулятора ёмкостью 37,1 кВт⋅ч. Цена такой машины составит 260 тыс. юаней, то есть 2,9 млн рублей.

Модификация Hi4-Z располагает двумя электромторами отдачей 245 и 272 л.с., которые вращают передние и залние колёса (Hi4-T имеет полный привод типа part-time). Ёмкость тяговой батареи равна 59,6 кВт⋅ч, но ДВС имеет те же 252 л.с. мощности. Цена — 270 тыс. юаней (3,0 млн рублей).