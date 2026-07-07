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Опубликовано 07 июля 2026, 19:54
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В Китае длинную версию Tank 300 будут продавать за 3 млн рублей

Марка Tank открыла продажи удлинённого внедорожника Tank 300. Компания Great Wall выела на рынок КНР внедорожник Tank 300L, где приставка L означает удлинённый кузов: при длине 4886 мм новинка имеет колёсную базу размерностью 3010 мм, что сразу на 260 мм больше, чем габарит стандартного Tank 300.
Tank 300L
Tank 300L
© Tank
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Версия Hi4-T представляет собой сочетание 2-литрового 252-сильного турбомотора, классического 9-диапазонного «автомат», 177-сильного электрического двигателя и аккумулятора ёмкостью 37,1 кВт⋅ч. Цена такой машины составит 260 тыс. юаней, то есть 2,9 млн рублей.

Модификация Hi4-Z располагает двумя электромторами отдачей 245 и 272 л.с., которые вращают передние и залние колёса (Hi4-T имеет полный привод типа part-time). Ёмкость тяговой батареи равна 59,6 кВт⋅ч, но ДВС имеет те же 252 л.с. мощности. Цена — 270 тыс. юаней (3,0 млн рублей).

Tank 300L

Tank 300L

© Tank

От стандартной версии удлинённая новинка отличается оформлением переней части кузова, неразрезным мостом вместо передней двухрычажной подвески и другим рулём. Об экспортных перспективах внедорожников Tank 300L пока не сообщается.

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Автор:Алексей Кованов
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