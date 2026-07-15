Мощность Yangwang U9 Xtreme составляет 3019 л.с., а в его основе лежит 1200-вольтовая электрическая архитектура, дополненная усиленной системой охлаждения.

В движение гиперкар приводят четыре электромотора, способные раскручиваться до 30 000 об/мин, притом каждый развивает 755 л.с. мощности.

U9 Xtreme является самой дорогой моделью BYD, так как его стоимость составляет 206,8 млн рублей (в пересчёте). Всего выпустят лишь 30 таких машин.

Стоимость модели обоснована характеристиками: электрокар показал время круга на Нюрбургринге — 6:59,157, что позволило ему занять первое место среди серийных электромобилей.

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