Опубликовано 16 апреля 2026, 20:051 мин.
В Китае появился седан с динамикой суперкара за 1 млн рублей
Geely открыла предзаказы на гибридный седан Galaxy Starshine 7. Компания Geely открыла предварительные заказы на гибридный седан Galaxy Starshine 7, сообщает пресс-служба бренда. В КНР представлены четыре варианта по цене от 113 до 143 тыс. юаней, то есть от 1,3 до 1,6 млн рублей. Габариты модели составляют 4958 (длина), 1915 (ширина) и 1505 (высота) мм, а колёсная база — 2852 мм
© Geely
Версия с полным приводом имеет двухмоторную компоновку и обладает мощностью 424 л.с. (526 Нм). Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 5,4 с.
В Starshine 7 используется система помощи водителю Geely H3, в состав которой включены 26 источников информации, считая камеры, миллиметровые радары и ультразвуковые датчики.
Ранее стало известно, что российский офис Geely объявил отзыв кроссоверов Geely Atlas. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas.
В рамках кампании будет проверено и обновлено программное обеспечение системы парковочного ассистента.
