В России бесплатно отремонтируют 40 тысяч кроссоверов Geely Atlas

Компания Geely инициирует отзывную кампанию по замене предохранителя модуля управления парковочным ассистентом на устройство другого типа, рассчитанного на более низкую силу номинального тока — с номинала 10A на номинал 5А

Также будет внедрена функция всплывающего предупреждения на центральном экране мультимедиа для своевременного уведомления клиентов о неисправности. Дополнительно будет проведена проверка датчиков системы помощи при парковке.

В рамках данной отзывной кампании в официальные дилерские центры Geely будут приглашены владельцы 38 913 автомобилей Geely Atlas, произведенных в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

