Новости
Опубликовано 14 апреля 2026, 12:29
1 мин.

В России бесплатно отремонтируют 40 тысяч кроссоверов Geely Atlas

Российский офис Geely объявил отзыв кроссоверов Geely Atlas. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas, сообщает пресс-служба локального представительства китайской марки. В рамках кампании будет проверено и обновлено программное обеспечение системы парковочного ассистента.
Geely Atlas
© Motor
Алексей Кованов
Компания Geely инициирует отзывную кампанию по замене предохранителя модуля управления парковочным ассистентом на устройство другого типа, рассчитанного на более низкую силу номинального тока — с номинала 10A на номинал 5А

Также будет внедрена функция всплывающего предупреждения на центральном экране мультимедиа для своевременного уведомления клиентов о неисправности. Дополнительно будет проведена проверка датчиков системы помощи при парковке.

В рамках данной отзывной кампании в официальные дилерские центры Geely будут приглашены владельцы 38 913 автомобилей Geely Atlas, произведенных в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

