Новости
Опубликовано 13 августа 2026, 10:46
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В Китае топовый седан Volvo подешевел до 2,5 млн рублей

С момента появления на рынке Китая стоимость премиального седана Volvo S90 2026 года снизилась практически вдвое. Модель, которая должна была укрепить позиции шведского бренда в Поднебесной, столкнулась с серьёзным кризисом спроса.
Volvo S90
Volvo S90
© Volvo
Алексей Кованов
Алексей Кованов

По данным китайских дилеров, рекомендованная цена на Volvo S90 Smart Luxury Edition изначально составляла 407 тыс. юаней (5 млн рублей). Однако сегодня при сдаче автомобиля в зачёт официальная стоимость опустилась до 230 тыс. юаней (2,8 млн рублей), а в ряде регионов дилеры предлагают седан всего за 205 тыс. юаней (2,5 млн рублей).

Проблемы S90 отражают общее ухудшение позиций Volvo в Китае. В первом полугодии 2026 года объём продаж бренда в Поднебесной составил 53 200 автомобилей, а глобальные продажи компании сократились на 8%.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Volvo S90

© Volvo

Эксперты называют несколько факторов, повлиявших на резкое охлаждение интереса к флагманскому седану: устаревшая платформа, скромная техническая начинка, отсутствие премиальных опций и отставание по электронике.

Ключевая проблема, по мнению многих, — отсутствие уникальности при завышенной цене. На фоне кризиса Volvo пытается исправить ситуацию ценовыми стимулами и обновлением руководства своего китайского подразделения.

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Источник:Mydrivers
Автор:Алексей Кованов
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