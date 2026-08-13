В Китае топовый седан Volvo подешевел до 2,5 млн рублей
По данным китайских дилеров, рекомендованная цена на Volvo S90 Smart Luxury Edition изначально составляла 407 тыс. юаней (5 млн рублей). Однако сегодня при сдаче автомобиля в зачёт официальная стоимость опустилась до 230 тыс. юаней (2,8 млн рублей), а в ряде регионов дилеры предлагают седан всего за 205 тыс. юаней (2,5 млн рублей).
Проблемы S90 отражают общее ухудшение позиций Volvo в Китае. В первом полугодии 2026 года объём продаж бренда в Поднебесной составил 53 200 автомобилей, а глобальные продажи компании сократились на 8%.
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Эксперты называют несколько факторов, повлиявших на резкое охлаждение интереса к флагманскому седану: устаревшая платформа, скромная техническая начинка, отсутствие премиальных опций и отставание по электронике.
Ключевая проблема, по мнению многих, — отсутствие уникальности при завышенной цене. На фоне кризиса Volvo пытается исправить ситуацию ценовыми стимулами и обновлением руководства своего китайского подразделения.
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