В КНР показали, каким будет второе поколение кроссовера Geely Monjaro
Если стандартный Geely Monjaro позиционируется как среднеразмерный кроссовер, то версия Plus вплотную приблизилась по габаритам к полноразмерным моделям. То, что автомобиль прошёл процедуру сертификации, означает, что продажи стартуют совсем скоро.
Новинка сохранила фирменный стиль актуального, однако получила более массивную хромированную решётку радиатора, затемнённую оптику и обильный блестящий декор. В профиль машина выделяется строгими линиями и классической формой бокового остекления.
Главное отличие — габариты. Длина автомобиля составляет 4955 мм (+160 мм к текущей модели), ширина — 1960 мм (+65 мм), высота — 1769 мм (+80 мм), а колёсная база выросла до 2900 мм (+55 мм). Такие параметры делают выводят модель за рамки привычного сегмента D-SUV.
Корма автомобиля узнаваема по фирменной светодиодной полосе, но задние фонари стали визуально массивнее, а задний бампер получил отделку хромом.
В качестве базового мотора заявлен турбированный 2.0 мощностью 213 кВт (290 л.с.). Также покупателям предложат гибридный вариант, где двигатель внутреннего сгорания выдаёт 160 кВт (218 л.с.).
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