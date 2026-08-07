Если стандартный Geely Monjaro позиционируется как среднеразмерный кроссовер, то версия Plus вплотную приблизилась по габаритам к полноразмерным моделям. То, что автомобиль прошёл процедуру сертификации, означает, что продажи стартуют совсем скоро.

Новинка сохранила фирменный стиль актуального, однако получила более массивную хромированную решётку радиатора, затемнённую оптику и обильный блестящий декор. В профиль машина выделяется строгими линиями и классической формой бокового остекления.

Главное отличие — габариты. Длина автомобиля составляет 4955 мм (+160 мм к текущей модели), ширина — 1960 мм (+65 мм), высота — 1769 мм (+80 мм), а колёсная база выросла до 2900 мм (+55 мм). Такие параметры делают выводят модель за рамки привычного сегмента D-SUV.