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Опубликовано 07 августа 2026, 12:50
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В КНР показали, каким будет второе поколение кроссовера Geely Monjaro

В КНР рассекретили Geely Monjaro второго поколения. Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало официальные изображения и технические характеристики нового флагманского внедорожника Geely — Xingyue L Plus. Новинка имеет индекс KX21: как предполагают китайские СМИ, это второе поколение модели Xingyue L (на экспортных рынках — Monjaro), индекс которой KX11. По другой версии, две машины будут продаваться параллельно.
Geely Monjaro
Geely Monjaro
© AutoHome
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Если стандартный Geely Monjaro позиционируется как среднеразмерный кроссовер, то версия Plus вплотную приблизилась по габаритам к полноразмерным моделям. То, что автомобиль прошёл процедуру сертификации, означает, что продажи стартуют совсем скоро.

Новинка сохранила фирменный стиль актуального, однако получила более массивную хромированную решётку радиатора, затемнённую оптику и обильный блестящий декор. В профиль машина выделяется строгими линиями и классической формой бокового остекления.

Главное отличие — габариты. Длина автомобиля составляет 4955 мм (+160 мм к текущей модели), ширина — 1960 мм (+65 мм), высота — 1769 мм (+80 мм), а колёсная база выросла до 2900 мм (+55 мм). Такие параметры делают выводят модель за рамки привычного сегмента D-SUV.

Geely Monjaro

© AutoHome

Корма автомобиля узнаваема по фирменной светодиодной полосе, но задние фонари стали визуально массивнее, а задний бампер получил отделку хромом.

В качестве базового мотора заявлен турбированный 2.0 мощностью 213 кВт (290 л.с.). Также покупателям предложат гибридный вариант, где двигатель внутреннего сгорания выдаёт 160 кВт (218 л.с.).

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Источник:AutoHome
Автор:Алексей Кованов
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