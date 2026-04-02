Опубликовано 02 апреля 2026, 21:211 мин.
В марте россияне активно забирали из автосалонов новые автомобили
Минпромторг: в марте продажи новых автомобилей выросли на 32%. По информации ведомства, продажи легковых автомобилей по итогам первого весеннего месяца выросли на 32% до 104,6 тыс. шт. Итог первого квартала — 267 тыс. шт. (+9%).
© АвтоВАЗ
Глава «Автостата» Сергей Целиков связал всплеск сразу с несколькими факторами. В первую очередь, роль сыграла ранняя тёплая весенняя погода, которая традиционно активизирует покупательскую активность.
Кроме того, накопившийся за зимний период отложенный спрос начал переходить в реальные сделки, а дилерские центры стремятся максимально выполнить установленные квартальные планы, выдавая скидки.
Также производители и дилеры специально приурочили к весеннему сезону вывод на рынок большого количества важных новинок, что также подогрело интерес покупателей.
Источник:Минпромторг
Автор:Алексей Кованов