Водителям рассказали, в каких случаях с них снимут штраф камеры ГИБДД

«Суд отменит штраф, выписанный камерой фотовидеофиксации, если будет достоверно установлено, что нарушения правил дорожного движения в действительности не было. Именно отсутствие события правонарушения является главным и безусловным основанием для отмены постановления», — рассказал адвокат.

По его словам, ещё одно основание для отмены штрафа — если автомобиль в момент нарушения находился во владении другого лица (например, им управлял не собственник, а водитель по доверенности, арендатор и т. д.).

В таком случае собственнику нужно до истечения срока давности привлечения обратиться в ГИБДД или к вышестоящему должностному лицу вместе с фактическим водителем и подтвердить, что за рулём был не он. Если в ведомстве откажутся отменять постановление, то при последующем обращении в суд штраф будет отменён.

Также основанием для отмены штрафа может стать истечение срока поверки измерительного прибора, с помощью которого камера фиксировала нарушение.

