Опубликовано 01 апреля 2026, 08:00
Водителям рассказали, в каких случаях с них снимут штраф камеры ГИБДД

Автоюрист Воропаев назвал три случая, когда суд отменит штраф камеры ГИБДД. Такой штраф может быть отменён, если нарушение не подтвердилось или прибор был не исправен. Детально об этом журналу Motor рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.
камера
камера
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Суд отменит штраф, выписанный камерой фотовидеофиксации, если будет достоверно установлено, что нарушения правил дорожного движения в действительности не было. Именно отсутствие события правонарушения является главным и безусловным основанием для отмены постановления», — рассказал адвокат.

По его словам, ещё одно основание для отмены штрафа — если автомобиль в момент нарушения находился во владении другого лица (например, им управлял не собственник, а водитель по доверенности, арендатор и т. д.).

В таком случае собственнику нужно до истечения срока давности привлечения обратиться в ГИБДД или к вышестоящему должностному лицу вместе с фактическим водителем и подтвердить, что за рулём был не он. Если в ведомстве откажутся отменять постановление, то при последующем обращении в суд штраф будет отменён.

Также основанием для отмены штрафа может стать истечение срока поверки измерительного прибора, с помощью которого камера фиксировала нарушение.

