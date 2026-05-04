В Петербурге пройдет юбилейный Кубок по дрифту

Трассу называют «Бетонный Колизей». Она вся окружена бетонными блоками и не прощает ошибок. Гонки здесь всегда яркие и непредсказуемые, отметили в пресс-службе.

Всего в этом году запланировано три этапа: 9−10 мая, 27−28 июня и 29−30 августа. А 19 и 20 сентября пройдёт специальное соревнование на кольцевой трассе в честь юбилея турнира.

Соревнования в Кубке Санкт-Петербурга проходят по классическим правилам дрифта. В субботу все заявившиеся пилоты участвуют в квалификации. В рамках одиночного заезда дрифтерам нужно максимально точно выполнить судейское задание. По итогам заездов судьи выставляют пилотам оценки, по итогам которых 32 лучших пилота формируют сетку на выбывание. Парные заезды в топ-32 проходят в воскресенье.

Главный чемпион последних лет — Александр Мезенцев. Он выигрывал три года подряд: в 2023, 2024 и 2025. А в самом первом кубке в 2022 году занял второе место. В прошлом году серебро взял Денис Антрушин, бронзу — Артем Лейтис. Сможет ли кто-то остановить Мезенцева? Станет понятно уже 9 мая.

Билеты есть на сайте автодрома. На месте будет фотозона, фуд-траки, детский уголок с аниматорами и рысью Сидом. Также смотрите прямые эфиры в группе «Игора Драйв» во «ВКонтакте».

