Опубликовано 05 августа 2026, 17:531 мин.
В продаже появились медали «За взятие бензоколонки 2026»
Россияне смогут купить медали «За взятие бензоколонки 2026». На популярных досках объявлений появился необычный сувенир — медаль «За взятие бензоколонки 2026». Автор пластиковой псевдонаграды считает, что она станет отличным подарком для друзей или коллег, которые уже не раз стояли в длинных очередях за топливом. Материал — пластик, габариты — 70×60 мм, выяснил журнал Motor.
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Эта медаль носит исключительно юмористический характер и, по мнению изготовителя, призвана напомнить автомобилистам, что даже в самые сложные времена можно найти повод для улыбки.
Цена за одну штуку составляет 250 рублей, при покупке от 5 штук цена снижается до 225 рублей, а от 10 штук стоимость составляет всего 200 рублей. Если покупатель напишет отзыв в любой соцсети, ему положен второй экземпляр.
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов