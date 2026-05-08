В продаже появились медали «За взятие бензоколонки 2026»

Эта медаль носит исключительно юмористический характер и, по мнению изготовителя, призвана напомнить автомобилистам, что даже в самые сложные времена можно найти повод для улыбки.

Цена за одну штуку составляет 250 рублей, при покупке от 5 штук цена снижается до 225 рублей, а от 10 штук стоимость составляет всего 200 рублей. Если покупатель напишет отзыв в любой соцсети, ему положен второй экземпляр.

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