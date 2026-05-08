Новости
Опубликовано 05 августа 2026, 17:53
1 мин.

В продаже появились медали «За взятие бензоколонки 2026»

Россияне смогут купить медали «За взятие бензоколонки 2026». На популярных досках объявлений появился необычный сувенир — медаль «За взятие бензоколонки 2026». Автор пластиковой псевдонаграды считает, что она станет отличным подарком для друзей или коллег, которые уже не раз стояли в длинных очередях за топливом. Материал — пластик, габариты — 70×60 мм, выяснил журнал Motor.
В продаже появились медали «За взятие бензоколонки 2026»
© нейросеть
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Эта медаль носит исключительно юмористический характер и, по мнению изготовителя, призвана напомнить автомобилистам, что даже в самые сложные времена можно найти повод для улыбки.

Цена за одну штуку составляет 250 рублей, при покупке от 5 штук цена снижается до 225 рублей, а от 10 штук стоимость составляет всего 200 рублей. Если покупатель напишет отзыв в любой соцсети, ему положен второй экземпляр.

Читайте также:

Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. В продаже появились медали «За взятие бензоколонки 2026»