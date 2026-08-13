В продаже появился кроссовер из сериала «Во все тяжкие» за 300 тысяч рублей

Будущему владельцу стоит учесть важные нюансы. Автомобиль продается строго на запчасти, для коллекции или в качестве донора для проекта. Продавец предупреждает, что машина не подлежит регистрации в ГИБДД, а передвижение по дорогам общего пользования полностью исключено — вывоз только на эвакуаторе.

При этом этот Pontiac Aztek — не просто машина, а узнаваемый артефакт поп-культуры. Он идеально подойдет для тематической коллекции, музея, фотосессий, создания выставочного экспоната или разбора на оригинальные запчасти (редкие детали для этого автомобиля найти непросто).