Новости
Опубликовано 13 августа 2026, 12:04
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В продаже появился кроссовер из сериала «Во все тяжкие» за 300 тысяч рублей

В России появилось уникальное предложение для поклонников сериала «Во все тяжкие». На продажу выставили легендарный Pontiac Aztek 2001 года выпуска — тот самый, что стал визитной карточкой главного героя Уолтера Уайта (Хайзенберга) в культовой киновселенной. За автомобиль с пробегом в 190 тыс. километров продавец просит 327 тыс. рублей.
Pontiac Aztek
Pontiac Aztek
© Pontiac
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Будущему владельцу стоит учесть важные нюансы. Автомобиль продается строго на запчасти, для коллекции или в качестве донора для проекта. Продавец предупреждает, что машина не подлежит регистрации в ГИБДД, а передвижение по дорогам общего пользования полностью исключено — вывоз только на эвакуаторе.

При этом этот Pontiac Aztek — не просто машина, а узнаваемый артефакт поп-культуры. Он идеально подойдет для тематической коллекции, музея, фотосессий, создания выставочного экспоната или разбора на оригинальные запчасти (редкие детали для этого автомобиля найти непросто).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Pontiac Aztek

© объявление на классифайде

Учитывая культовый статус модели и её связь с легендарным сериалом, такая цена может стать приятным сюрпризом для истинных фанатов вселенной «Во все тяжкие».

Pontiac Aztek — это среднеразмерный кроссовер, выпускавшийся концерном General Motors с 2000 по 2005 год. Этот автомобиль вошел в историю индустрии как один из самых противоречивых и обсуждаемых.

Из-за авангардного «двухэтажного дизайна» критики и публика неоднократно признавали этот автомобиль «самым уродливым в мире». Тем не менее, со временем модель стала легендой мирового автопрома.

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Автор:Алексей Кованов
  1. Motor.ru/
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  3. В продаже появился кроссовер из сериала «Во все тяжкие» за 300 тысяч рублей