В продаже появился кроссовер из сериала «Во все тяжкие» за 300 тысяч рублей
Будущему владельцу стоит учесть важные нюансы. Автомобиль продается строго на запчасти, для коллекции или в качестве донора для проекта. Продавец предупреждает, что машина не подлежит регистрации в ГИБДД, а передвижение по дорогам общего пользования полностью исключено — вывоз только на эвакуаторе.
При этом этот Pontiac Aztek — не просто машина, а узнаваемый артефакт поп-культуры. Он идеально подойдет для тематической коллекции, музея, фотосессий, создания выставочного экспоната или разбора на оригинальные запчасти (редкие детали для этого автомобиля найти непросто).
я выбрал вместо рекламы.
Учитывая культовый статус модели и её связь с легендарным сериалом, такая цена может стать приятным сюрпризом для истинных фанатов вселенной «Во все тяжкие».
Pontiac Aztek — это среднеразмерный кроссовер, выпускавшийся концерном General Motors с 2000 по 2005 год. Этот автомобиль вошел в историю индустрии как один из самых противоречивых и обсуждаемых.
Из-за авангардного «двухэтажного дизайна» критики и публика неоднократно признавали этот автомобиль «самым уродливым в мире». Тем не менее, со временем модель стала легендой мирового автопрома.
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