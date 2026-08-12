В продаже возник универсал ВАЗ-2104 с заводским спидометром в милях
Эта модель выделяется не только расположением руля, но и заводской приборной панелью со спидометром и одометром в милях, а также набором редких для советского автопрома опций: люком, немецкими зеркалами заднего вида и встроенными противотуманными фары в передней решётке.
Как сообщает продавец, автомобиль прошел полную реставрацию — был полностью разобран, перекрашен и собран заново. Сейчас машина на ходу, юридически чиста и оформлена на владельца. В паспорте транспортного средства (ПТС) присутствует специальная отметка о правом расположении руля, что исключает проблемы с регистрацией.
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По словам владельца, автомобиль имеет богатую историю и предназначен для ценителей классических моделей Lada с нестандартной комплектацией. Связь с продавцом осуществляется только через чат объявления.
Напомним, ВАЗ-21046 — экспортная модификация «четвёрки», которая поставлялась в страны с левосторонним движением и сегодня является желанным экспонатом для коллекционеров, интересующихся историей отечественного автопрома.
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