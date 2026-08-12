В продаже возник универсал ВАЗ-2104 с заводским спидометром в милях

Эта модель выделяется не только расположением руля, но и заводской приборной панелью со спидометром и одометром в милях, а также набором редких для советского автопрома опций: люком, немецкими зеркалами заднего вида и встроенными противотуманными фары в передней решётке.

Как сообщает продавец, автомобиль прошел полную реставрацию — был полностью разобран, перекрашен и собран заново. Сейчас машина на ходу, юридически чиста и оформлена на владельца. В паспорте транспортного средства (ПТС) присутствует специальная отметка о правом расположении руля, что исключает проблемы с регистрацией.