В ретростиле и с мощным мотором: на продажу выставили одну из тысячи Toyota Origin
Модель появилась на внутреннем рынке Японии осенью 2000 года, когда суммарный объем JDM-продаж Toyota достиг стомиллионной отметки. Производитель отметил знаменательное событие машиной, созданной из имевшихся компонентов и с оригинальным кузовом.
Передняя часть украшена прихотливо оформленной радиаторной решеткой, а корма встречает взгляд зрителя неожиданным сочетанием эффектных подштамповок над колесными арками, узкими вертикальными фонарями и панорамным задним стеклом.
я выбрал вместо рекламы.
Облик появился не на пустом месте: он является современной трактовой дизайна Toyota Crown 1955 года, родоначальника линейки «Краунов». Ещё одна историческая отсылка — задние двери, которые распахиваются против направления движения.
Toyota Origin базируется на заднеприводной платформе седана Toyota Progres, выпускавшегося с 1998 по 2007 год. У автомобилей одинаковое расстояние между осями (2780 мм), но по длине ретрокар со своими 4560 мм превосходит собрата на 60 мм.
Седан оснащён рядной «шестеркой» 2JZ-GE отдачей 215 л.с. от модели Supra. На японском рынке Toyota продавала Origin за 7 млн иен, что примерно вдвое превышало стоимость соплатформенного «Прогресса».
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