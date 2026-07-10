В ретростиле и с мощным мотором: на продажу выставили одну из тысячи Toyota Origin

Облик появился не на пустом месте: он является современной трактовой дизайна Toyota Crown 1955 года, родоначальника линейки «Краунов». Ещё одна историческая отсылка — задние двери, которые распахиваются против направления движения.

Toyota Origin базируется на заднеприводной платформе седана Toyota Progres, выпускавшегося с 1998 по 2007 год. У автомобилей одинаковое расстояние между осями (2780 мм), но по длине ретрокар со своими 4560 мм превосходит собрата на 60 мм.

Седан оснащён рядной «шестеркой» 2JZ-GE отдачей 215 л.с. от модели Supra. На японском рынке Toyota продавала Origin за 7 млн иен, что примерно вдвое превышало стоимость соплатформенного «Прогресса».

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