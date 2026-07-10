Новости
Опубликовано 10 июля 2026, 17:42
1 мин.

В ретростиле и с мощным мотором: на продажу выставили одну из тысячи Toyota Origin

В продаже возникла коллекционная Toyota Origin, выпущенная тиражом в тысячу штук. Американский автосалон Texas JDM выставил на продажу седан Toyota Origin 2001 года за 41,5 тыс. долларов (3,2 млн рублей). Причина столь высокой цены — в уникальности предложения. Origin является одним из самых редких серийных автомобилей японской марки: с 2000 по 2001 год было сделано лишь 1073 таких машины.
Toyota Origin
Toyota Origin
© Toyota
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Модель появилась на внутреннем рынке Японии осенью 2000 года, когда суммарный объем JDM-продаж Toyota достиг стомиллионной отметки. Производитель отметил знаменательное событие машиной, созданной из имевшихся компонентов и с оригинальным кузовом.

Передняя часть украшена прихотливо оформленной радиаторной решеткой, а корма встречает взгляд зрителя неожиданным сочетанием эффектных подштамповок над колесными арками, узкими вертикальными фонарями и панорамным задним стеклом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Toyota Origin

© Toyota

Облик появился не на пустом месте: он является современной трактовой дизайна Toyota Crown 1955 года, родоначальника линейки «Краунов». Ещё одна историческая отсылка — задние двери, которые распахиваются против направления движения.

Toyota Origin базируется на заднеприводной платформе седана Toyota Progres, выпускавшегося с 1998 по 2007 год. У автомобилей одинаковое расстояние между осями (2780 мм), но по длине ретрокар со своими 4560 мм превосходит собрата на 60 мм.

Седан оснащён рядной «шестеркой» 2JZ-GE отдачей 215 л.с. от модели Supra. На японском рынке Toyota продавала Origin за 7 млн иен, что примерно вдвое превышало стоимость соплатформенного «Прогресса».

Читайте также:

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#Toyota
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. В ретростиле и с мощным мотором: на продажу выставили одну из тысячи Toyota Origin