В России начали тестировать внедорожники JAC, которые будет делать УАЗ

JAC JS9 также будет продаваться под российской маркой Sollers, а выпуском обеих машин займётся Ульяновский автозавод, который ради этих проектов сейчас переживает серьёзную модернизацию.

Для сборки новинок УАЗ построил отдельный конвейер. У внедорожника будет несколько отличий от исходной грузопассажирской машины: оригинальный салон, а также собственные калибровки двигателя.

До средней стойки кузова внедорожника и пикапа одинаковы, но задние двери SUV больше, а корма спроектирована заново. Впрочем, фонари унифицированы, а багажник сделан по простой схеме — с подъёмной дверью.

Длина новинки составит 5200 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1920 мм. Под капотом разместится 2-литровый турбомотор, который ради налоговых выгод могут дефорсировать до 200 л.с.

В трансмисии будет работать классический 8-диапазонный «автомат». Привод — классический полный типа part-time, дополненный понижающей передачей и блокировкой заднего межколёсного дифференциала

