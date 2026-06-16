В России наладили выпуск конкурента «Газели» с автоматической коробкой передач

Фургоны оснащаются телематической системой, аккумуляторами, радиаторами, креслами и стёклами российского производства, а кузова сварены из отечественной оцинкованной стали.

В базовый набор оборудования модели входят система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и штатная аудиосистема.

Sollers SF5 представляет собой рестайлинговый вариант фургона Sollers Atlant. Он отличается оформлением передка, изменённым интерьером и улучшенной шумоизоляцией.

Стоимость автомобилей семейства Sollers SF5 составит от 3,3 млн рублей, а модификации, оборудованные автоматической коробкой, обойдутся клиентам на 150 тыс. рублей дороже.

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