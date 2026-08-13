Опубликовано 13 августа 2026, 15:361 мин.
В России наладят выпуск передвижных АЗС на базе «Газели»
В условиях сложившейся ситуации на рынке с топливом особую актуальность приобрели мобильные решения для заправки техники, отмечает группа компаний СТТ. Передвижные АЗС позволяют предприятиям оперативно организовать заправочную инфраструктуру непосредственно на месте эксплуатации машин.
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В актуальной серийной линейке СТТ представлены модели на базе среднетоннажных шасси «Газон NEXT 8,7», «Валдай 12» и «Валдай 18». Вся техника оснащается раздаточными блоками, рукавами, заправочными пистолетами и счетчиками расхода топлива.
В ближайшее время, как стало известно журналу Motor, в прейскурант СТТ будут официально включены АТЗ на базе «Газель NEXT/NN», а также полноприводных «Садко 9» и «Садко NEXT». Эти модификации уже сейчас можно заказать по индивидуальному запросу через дилерскую сеть.
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Источник:СТТ
Автор:Алексей Кованов
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