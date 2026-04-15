В России обрушились продажи автомобилей Chery

«В первом квартале 2026 года было продано 3265 новых автомобилей Chery. Это почти в 8 раз меньше, чем за три месяца прошлого года (-87,3%), когда дилеры реализовали 25 757 автомобилей этого бренда», – сообщил Целиков.

Однако столь резкий спад не привел к общему ухудшению результатов группы. За первые три месяца те же дилеры продали 27 863 автомобиля Tenet — модели, которые визуально и конструктивно практически идентичны трем моделям Chery.

В совокупности продажи объединенной линейки Chery-Tenet достигли 31 128 единиц, что на 21% больше, чем год назад. Этот результат заметно превосходит общую динамику российского авторынка, который вырос на 7,3%.

