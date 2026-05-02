В России переписали цены на кроссовер Solaris HC

Базовая версия Prime теперь стоит от 2,5 до 2,67 млн рублей в зависимости от коробки передач. Комплектация Classic подорожала на 70−80 тыс. рублей, Family — на 65−75 тыс. рублей, Lifestyle — на 80−85 тыс. рублей. Максимальная прибавка в 90 тыс. рублей пришлась на топовую полноприводную версию Prestige Smart с 2,0-литровым мотором и автоматом — теперь она стоит 3,91 млн рублей.

В компании не раскрыли причины повышения цен и не уточнили, будет ли корректировка разовой.

Напомним, Solaris HC выпускается на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, который с конца 2023 года принадлежит холдингу «АГР». Автомобиль оснащается двумя атмосферными моторами: 1,6 литра (121−123 л.с.) или 2,0 литра (149,6 л.с.), в паре с «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом».

