В России представили уникальный автомобиль, который нельзя купить

“На стенде ТМК представлен прототип спорткара BR Engineering BR03, который позиционируется как самый современный и технологичный российский гоночный автомобиль. По словам представителей компании, это «боевой» экземпляр автомобиля, который был снят непосредственно после гонки и привезен на выставку. Вместе с ним демонстрируется каркас безопасности, изготовленный из труб производства ТМК”, – говорится в публикации.

В компании отметили, что каркас безопасности выполнен из труб сечением 40 мм и стенкой 1,5 мм. Именно эти трубы несут основную нагрузку, обеспечивая жёсткость конструкции при кручении и растяжении. В ТМК также сообщили, что для проекта создали специальный сплав стали. На основе этих труб партнёр изготовил каркасы безопасности, которые используются в нескольких гоночных автомобилях.