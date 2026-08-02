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Опубликовано 02 августа 2026, 17:52
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В России продают Mercedes с удивительным сиденьем для мировых лидеров

На продажу выставили эксклюзивный экзeмпляр xардтoпa Меrсеdes-Вenz 1959 года. На электронных досках объявлений появился эксклюзивный экземпляр флагманского седана-хардтопа Mercedes-Benz 300d (W189) 1959 года выпуска. Этот автомобиль — результат штучной индивидуальной сборки на заводе, дошедший до наших дней в подлинном коллекционном состоянии, обратил внимание журнал Motor.
В России продают Mercedes с удивительным сиденьем для мировых лидеров
© объявление на классифайде
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Владелец из Москвы предлагает купить редчайшую модификацию с индексом 189.011 — самый дорогой седан-хардтоп со встроенным сдвижным люком Webasto Sliding Roof. За машину хозяин планирует выручить 15 млн рублей.

В отличие от подавляющего большинства седанов W189, которые комплектовались капризными и медленными 3-диапазонными автоматами Borg-Warner, этот экземпляр получил 4-ступенчатую «механику».

© объявление на классифайде

Ещё одна особенность машины — поворотное VIP-кресло переднего пассажира. Это уникальный исторический механизм 1950-х годов с ручной подгонкой деталей и фурнитурой регулировки наклона спинки Keiper Patent.

Данное кресло создавалось индивидуально для мировых лидеров того времени, чтобы обеспечить беспрепятственную посадку с тротуара. Именно ради его разворота инженеры спроектировали увеличенную переднюю дверь.

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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#Mercedes-Benz
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