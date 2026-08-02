В России продают Mercedes с удивительным сиденьем для мировых лидеров

Ещё одна особенность машины — поворотное VIP-кресло переднего пассажира. Это уникальный исторический механизм 1950-х годов с ручной подгонкой деталей и фурнитурой регулировки наклона спинки Keiper Patent.

Данное кресло создавалось индивидуально для мировых лидеров того времени, чтобы обеспечить беспрепятственную посадку с тротуара. Именно ради его разворота инженеры спроектировали увеличенную переднюю дверь.

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