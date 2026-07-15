В России продают редкую Mazda, за которой охотятся даже японцы
В Японии продажи новинки были открыты 1 декабря 2018, а уже 25 марта 2019 года весь тираж был полностью распродан. В 2019-м компания сделала 50 автомобилей, а в 2020 и 2021 годах удавалось собирать по 75 экземпляров ежегодно.
Учитывая ограниченность серии, Mitsuoka Rock Star считается редким автомобилем, за которым охотятся поклонники японского бренда. Тем удивительнее, что такая машина сейчас продаётся во Владивостоке.
Как выяснил журнал Motor, в данный момент родстер 2021 года выпуска находится на территории Японии, но может быть доставлен российскому покупателю, который готов заплатить 3,5 млн рублей (цена указана «под ключ»).
Открытая заднеприводная двухдверка оснащена 132-сильным 1,5-литровым атмосферным двигателем и автоматической коробкой передач. Заявленный пробег составляет 3 тыс. км.
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