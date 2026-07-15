Новости
Опубликовано 15 июля 2026, 11:22
1 мин.

В России продают редкую Mazda, за которой охотятся даже японцы

Во Владивостоке на продажу выставлен один из двухсот Mitsuoka Rock Star. В 2018 году японская фирма Mitsuoka анонсировала проект Mitsuoka Rock Star. В основу машины легла Mazda MX-5 четвертого поколения (с заводским индексом ND), на которую навесили оперение, чтобы родстер напоминал классический Chevrolet Corvette Sting Ray образца 1963—1967 годов.
Mitsuoka Rock Star
Mitsuoka Rock Star
© Mitsuoka
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В Японии продажи новинки были открыты 1 декабря 2018, а уже 25 марта 2019 года весь тираж был полностью распродан. В 2019-м компания сделала 50 автомобилей, а в 2020 и 2021 годах удавалось собирать по 75 экземпляров ежегодно.

Учитывая ограниченность серии, Mitsuoka Rock Star считается редким автомобилем, за которым охотятся поклонники японского бренда. Тем удивительнее, что такая машина сейчас продаётся во Владивостоке.

Mitsuoka Rock Star

© Mitsuoka

Как выяснил журнал Motor, в данный момент родстер 2021 года выпуска находится на территории Японии, но может быть доставлен российскому покупателю, который готов заплатить 3,5 млн рублей (цена указана «под ключ»).

Открытая заднеприводная двухдверка оснащена 132-сильным 1,5-литровым атмосферным двигателем и автоматической коробкой передач. Заявленный пробег составляет 3 тыс. км.

Читайте также:

Автор:Алексей Кованов
Теги:
#Mazda
#MX-5
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. В России продают редкую Mazda, за которой охотятся даже японцы