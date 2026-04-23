В России рекордно упало производство грузовых автомобилей

"Производство грузовых автомобилей в январе – марте составило 25,5 тыс. единиц, что на 30,1% ниже показателя за 1 квартал 2025 года", – сообщает "Автостат".

В марте 2026 года с российских конвейеров сошло 10,5 тыс. грузовиков — это на 25,4% меньше, чем в марте прошлого года.

В то же время производство легковых автомобилей демонстрирует рост: в марте выпущено 66,9 тыс. машин (+9,8% к марту 2025 года), а за январь–март — 180 тыс. штук, что на 2,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

