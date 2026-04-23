Опубликовано 23 апреля 2026, 05:461 мин.
В России рекордно упало производство грузовых автомобилей
«Автостат»: выпуск грузовиков в России упал на 30%. По данным Росстата, которые приводит агентство «Автостат», по итогам первого квартала падение выпуска составило 30,1%: за три месяца было произведено 25,5 тыс. единиц.
© Нейросеть
"Производство грузовых автомобилей в январе – марте составило 25,5 тыс. единиц, что на 30,1% ниже показателя за 1 квартал 2025 года", – сообщает "Автостат".
В марте 2026 года с российских конвейеров сошло 10,5 тыс. грузовиков — это на 25,4% меньше, чем в марте прошлого года.
В то же время производство легковых автомобилей демонстрирует рост: в марте выпущено 66,9 тыс. машин (+9,8% к марту 2025 года), а за январь–март — 180 тыс. штук, что на 2,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
