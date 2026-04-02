Опубликовано 02 апреля 2026, 13:411 мин.
В России рекордно выросла выручка Mazda от продажи автомобилей
Выручка Mazda от продажи автомобилей в России выросла в 17 раз. Российская структура японской Mazda впервые с 2022 года получила основную долю выручки от продажи автомобилей: их реализация принесла в 2025 году 3 млрд рублей против около 180 млн рублей годом ранее, сообщает «Коммерсантъ».
Чистая прибыль в 2025 году выросла на 11%, составив 1,9 млрд рублей. При этом реализация запчастей сократилась на 27% (до 721,9 млн рублей), а поступления от технического и гарантийного обслуживания, а также сервисных услуг упали на 72% (до 126,7 млн рублей).
Для сравнения: в 2022 году «Мазда мотор рус» получила от продажи автомобилей 19,8 млрд рублей при общей выручке 22,1 млрд рублей. В 2023 году этот показатель рухнул до 3,2 млн рублей, а общая выручка компании составила 2 млрд рублей.
