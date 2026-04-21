Опубликовано 21 апреля 2026, 05:311 мин.
В России рекордно выросли продажи автомобилей с пробегом
«Автостат»: продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 15%. По данным агентства, свыше половины (53,7%) приобретенных в марте б/у легковых машин пришлось на шесть брендов — Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan.
© Нейросеть
Отмечается, что в марте нынешнего года в России было куплено 475 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% больше, чем в том же месяце 2025-го. По отношению к февралю 2026-го этот рынок вырос на 15,3%.
Всего за первый квартал 2026 года россияне приобрели 1 млн 324 тыс. подержанных автомобилей, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также:
